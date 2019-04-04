Прокуратура: Земельный участок для строительства завода на берегу Байкала был предоставлен с нарушениями

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура требует признать незаконным предоставление земельного участка для возведения завода по производству бутилированной воды на берегу Байкала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведенной проверки установлено, что земельный участок предоставлен муниципалитетом в аренду ООО "АкваСиб" для возведения завода по производству питьевой бутилированной воды в обход публичных процедур – торгов", - говорится в сообщении.

Речь идет о том, что участок сформирован в зоне рекреационного назначения, а правовой режим такой территории не предусматривает возможность строительства завода по розливу воды или иных объектов водоснабжения.

По мнению прокуратуры, разрешение на использование этой земли для обеспечения водоснабжения было определено неправомерно, в нарушение земельных норм, градостроительной документации и правил зонирования.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Арбитражный суд Иркутской области запретил продолжать строительство завода по розливу байкальской воды. Следующее судебное заседание назначено на 7 мая.

Напомним, ранее Кировский районный суд Иркутска признал незаконным приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство завода ООО "Аквасиб", поддержав позицию прокуратуры. Ведомство сочло, что в заключении экспертизы отсутствуют полные и объективные данные о потенциальном влиянии на водные объекты, почвы, животный и растительный мир. Кроме того ряд вопросов есть и к документам, послужившим основанием для возникновения прав собственности и аренды земельного участка, на котором располагается завод.