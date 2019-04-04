"Надо повернуться к людям лицом". Алексей Текслер поручил городским властям подготовить план по наведению порядка в Челябинске

Врио губернатор Алексей Текслер поставил городским властям задачу подготовить конкретный план по наведению порядка в Челябинске. Первый результат горожане должны увидеть уже летом, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению главы области, за последние годы в городе можно было сделать гораздо больше и навести порядок.

"Это откровенно говоря, не доработка городских властей. Город действительно не выглядит столичным", - отметил он.

Это касается благоустройства, рекламы, городского транспорта и общественных пространств.

"Я расстроился тем, что увидел в Челябинске. У меня был серьезный разговор в администрации, определены задачи. Я хочу услышать ответы, как мы будем эти проблемы решать. В частности, на следующей неделе планируем встречу по общественному транспорту", - анонсировал Текслер.

Он отметил, что то, что творится с общественным транспортом в Челябинске, никого устраивать не может.

"У меня отец-инвалид, и в Москве он может передвигаться – там ходят низкопольные автобусы, а в Челябинске он это сделать не сможет. Меня это не устраивает. Поэтому будем этим заниматься, и я посмотрю на обратную связь от коллег. В ближайшее время решения должны быть приняты и результаты должны появится в этом году", - подчеркнул он.

Врио губернатору не понравилось, как содержаться общественные пространства в городе. В частности, Алексей Текслер с семьей был в парке Гагарина, и обратил внимание, на большое количество неубранного снега.

"Такой объем снега был, что люди коляски не могут протащить. Я уже не говорю, что там волк какой-то был, я ребенка не пустил. Я не очень понимаю, что происходит. Я понимаю проблема бы была, но одна единица техники за ночь может ее решить. Что происходит? Это общественное место, где собирается огромное количество людей", - заявил он.

Не понравилась главе региона и прогулочная зона от памятника Курчатову до улицы Худякова.

"Там лужи, широкая дорога сужена в два раза, никто ее не чистит, никто не занимается прекрасным местом, где можно гулять людям. И таких примеров я могу приводить массу. Я все это главе города высказываю, надо повернуться к людям лицом", - говорит руководитель области.

Не украшает город и реклама на домах.

"Нигде уже такого нет. Есть стандарты и их надо соблюдать. Я не думаю, что это большая проблема. Почему у нас так происходит? Я коллегам сказал, за две недели дать мне предложения. Те записки, которые я сейчас получаю, они для меня неформатные. Я хочу увидеть конкретный план по наведению порядка в городе Челябинске. Такая задача поставлена", - подчеркнул Текслер.