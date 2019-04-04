Глава Зауралья будет решать ситуацию в авиасообщении региона

Глава Зауралья Вадим Шумков поговорил по телефону с главой Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе врио губернатора.

Шумков и Нерадько обсудили тему развития авиасообщения в регионе.

Стоит отметить, что сейчас возрастает потребность зауральцев в маршрутах по различным направлениям, в том числе и в количестве рейсов в Москву.

Сейчас в столицу летает только один борт раз в сутки по утрам.