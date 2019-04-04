04 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

Возле аэропорта Екатеринбурга засекли таинственный "белый аппарат, летящий невысоко над землей"

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об использовании неизвестного летательного аппарата вблизи местного аэропорта.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось 2 апреля: лайнер Airbus А-320, выполнявший рейс по маршруту "Ташкент - Екатеринбург", заходил на посадку в аэропорту Кольцово. Вдруг в воздушном пространстве экипаж заметил некий летательный аппарат.

Сейчас Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Что это был за аппарат, в надзорном ведомстве не уточнили.

По данным СМИ, экипаж лайнера описал объект как "аппарат белого цвета, летящий невысоко над землей". Пилоты пытались связаться с ним по радиосвязи, но сделать этого не удалось.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Сети появилось видео, на котором можно увидеть НЛО над поверхностью Луны. Его заснял уфолог-любитель.

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Возле аэропорта Екатеринбурга засекли таинственный "белый аппарат, летящий невысоко над землей"

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Теги: аппарат, Кольцово, прокуратура



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