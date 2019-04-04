04 Апреля 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Дорога, на которой установили опоры ЛЭП в Добрянке - "стихийно возникшие пути, по которым многодетные добираются до выделенных участков"

В пресс-службе филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" объяснили появление опор ЛЭП посреди автомобильной дороги, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, столбы ЛЭП были установлены на дороге, из-за чего автомобилисты не смогли проехать.

Как сообщили в организации, никакой ошибки нет - опоры поставлены в нужном месте. Согласно проектной документации, там расположен коридор для инженерных сетей.

"Линия электропередачи строится в соответствии с проектом, который согласован с местной властью. Коридор для данной линии выделен согласно проекту планировки территории. GPS-координаты линии соответствуют проектным. Подъездные пути, которыми пользуются местные жители, возникли здесь стихийно. И не отмечены ни на каких градостроительных документах. По сути это не дорога, а временный проезд, который "нарезали" специально, чтобы многодетные семьи могли проехать к своим участкам. Опоры ЛЭП стоят ровно в коридоре для инженерных сетей. Нужно прокладывать в микрорайоне дороги, этим должна заниматься местная власть", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что с проблемой проезда столкнулись владельцы порядка 20 участков.

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Дорога, на которой установили опоры ЛЭП в Добрянке - "стихийно возникшие пути, по которым многодетные добираются до выделенных участков"

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Теги: опоры лэп, дорога, добрянка



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Ранее 04.04.2019 11:41 Мск В Добрянке опоры ЛЭП установили посреди дороги: люди не могут проехать к собственным участкам

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