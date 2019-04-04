Видео с экшен-камер, закрепленных на фюзеляже Ил-112 во время экспериментального полета, попало в сеть

ПАО "Ил", создатель нового военно-транспортного самолета Ил-112В, опубликовало видеозапись первого полета опытного образца самолета. Вылет был проведен 30 марта 2019 года, видеофиксация полета велась сразу с семи камер, в том числе с установленных на самом Ил-112В.

Напомним, Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. В перспективе Ил-112В может заменить не только Ан-26, который он превосходит в два раза по транспортной эффективности, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам аналогичного класса.

Видео сопровождается записью радиообмена экипажа с "землей". Экшен-камеры были расположены на киле и в кабине. Камеры, установленные на Ил-112В, не только зафиксировали первый полет, но и помогли сбору данных для конструкторов самолета и наземных служб.

Также съемка велась с сопровождающего борта – летающей лаборатории Ил-114ЛЛ. В задачи специального самолета "ММС Радар" входило информирование экипажа летчиков-испытателей по высотно-скоростным характеристикам, а также фотографический, видеоконтроль и фиксация первого вылета.

Во время пробежек в ходе аэродромных отработок камера в специальном контейнере снимала шасси, чтобы на основе полученных видеоданных разработчики могли оценить и проанализировать его работу.

Парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении, отмечал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, потребность оценивается в 100 самолетов. "В самолете использованы только российские узлы и агрегаты, применен ряд новейших технологий. В кооперации при создании легкого военно-транспортного самолета Ил-112В участвуют ведущие разработчики и крупные авиастроительные заводы страны в Воронеже и Ульяновске", – заявил Мантуров.

Примечательно, что первый полет самолета планировалось провести еще до конца 2011 года, однако в августе 2010 года Минобороны России приостановило финансирование проекта. По какой причине, финансирование было приостановлено, не уточнялось.

Съемки и разработка видеоконтейнеров и креплений: Артур Саркисян/ПАО "Ил"