"Норвежцы сгорали от стыда": в МИД РФ ответили на сравнение Сталина с Гитлером и исламистами

В МИД РФ ответили на сравнение Генералиссимуса Иосифа Сталина с руководителем Третьего рейха Адольфом Гитлером и исламистскими террористами. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг посчитал всех их "врагами свободы", которых нужно сдерживать.

Как передаёт РИА "Новости", замглавы МИД РФ Александр Грушко напомнил, что северную часть Норвегии - родной страны главы Североатлантического альянса освобождала от фашистов Красная армия, о чём с благодарностью помнят её жители. А высшее руководство регулярно возлагает цветы к памятникам советским воинам. В этой связи, как считает дипломат, жители Норвегии наверняка сгорают от стыда за высказывания своего земляка.

Ранее Йенс Столтенберг также рассказал о разработке мер военного характера в случае прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности.