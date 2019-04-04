После гибели шести человек в ДТП в Подмосковье возбуждено уголовное дело

После гибели шести человек в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, авария произошла сегодня рано утром на 65 км автодороги - водитель минивэна "Мерседес", двигаясь из Тулы в Москву, наехал на впереди идущую грузовую фуру. После столкновения произошло возгорание газового баллона двигателя минивэна.

В результате ДТП погибли шесть человек: четыре мужчины и две женщины.

Пострадали два человека, в том числе девочка 8 лет.

Дело расследуется по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".