04 Апреля 2019
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После гибели шести человек в ДТП в Подмосковье возбуждено уголовное дело

После гибели шести человек в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, авария произошла сегодня рано утром на 65 км автодороги - водитель минивэна "Мерседес", двигаясь из Тулы в Москву, наехал на впереди идущую грузовую фуру. После столкновения произошло возгорание газового баллона двигателя минивэна.

В результате ДТП погибли шесть человек: четыре мужчины и две женщины.

Пострадали два человека, в том числе девочка 8 лет.

Дело расследуется по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

ДТП, Подмосковье, минивэн, фура(2019)|Фото: Mash

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После гибели шести человек в ДТП в Подмосковье возбуждено уголовное дело

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Теги: ДТП, Подмосковье, минивэн, фура



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