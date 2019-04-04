Эксперт: За "неугодное" исследование в Росстате "нагнут" кого надо

После исследования Росстата, власти могут обратить пристальное внимание на отдельные подразделения статистического ведомства и приглушить подобные социологические изучения, считает социолог Борис Кагарлицкий. Об этом он рассказал в комментарии Накануне.RU.

После исследования Росстата, в котором выявились тяжелые материальные условия большой части граждан России, Кремль заинтересовался этой работой. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле "затрудняются в понимании" данных, приведенных в работе.

"Почему именно на обувь, почему именно треть, и откуда эти цифры. Я был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных", - сказал Песков.

Росстату пришлось отвечать за приведенные данные – объяснять методологию и способы получения информации. По сути, этот небольшой казус мог бы привести к очередной смене руководства статистического ведомства, однако во главе и так уже находится "лояльный" человек – в прошлом один из сотрудников Минэкономразвития, которому Росстат и был переподчинен.

Поэтому, скорее всего, выход в свет подобной не самой приятной для Кремля социологической работы объясняется тем, что ее просто начали задолго до смены начальства, считает социолог Борис Кагарлицкий.

Он уверен, что власти мало интересуются подобного рода исследованиями – им важны макроэкономические показатели, а не домохозяйства и отдельные проблемы семей. Тем не менее, есть вероятность того, что, чтобы подобные исследования больше не будоражили умы граждан, их просто остановят. А отдельных руководителей внутри самого Росстата могут сменить.

"Есть одна система, которая занимается сбором официальной статистики, а есть другая, которая проводит разного рода исследования. … Просто это подразделение еще не "нагнули" нужным образом - там еще не сменили руководство или не распустили его. Вот и все", - сказал Кагарлицкий Накануне.RU.

Напомним, Кремлю уже посоветовали спросить про бедность россиян не у Росстата, а у Минфина.