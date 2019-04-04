Освободите Вилли: Кобылкин заявил, что косаток нужно выпустить из тюрьмы

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что ближайшим летом косаток и белух - узниц "китовой тюрьмы" нужно выпустить на свободу. Ранее это не представлялось возможным из опасений за жизнь животных.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни белух и косаток поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Животные содержатся в ужасных условиях в вольерах в бухте Средняя. Спасать узников "китовой тюрьмы" уже вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто.

"Мы прошли очень тяжелый период времени - зиму, когда выпускать животных было невозможно, мы бы просто их всех убили. Наступает летний период, когда эту работу провести можно и нужно", - приводит РИА Новости сова министра.

Ранее стало известно, что часть косаток и белух из "китовой тюрьмы" никогда не вернутся в природную среду обитания, а будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы. Пока животные ожидают своей участи, вольеры их будут расширены - один понтон позволит отсадить 15 белух - по пять в каждую из трех секций. Также будет установлен еще один вольер для косаток