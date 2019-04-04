Елизавета II запретила Меган Маркл надевать свои тиары и другие драгоценности

Меган Маркл (37) скоро родит первенца, и для своих родителей он, безусловно, станет настоящим сокровищем. Но вот в доступе к королевской сокровищнице герцогине Сассекской теперь отказано. И это решение самой королевы.

Как сообщает The Sun, Елизавета II (92) запретила невестке носить некоторые украшения из своей бесценной коллекции. Обычно королева на свое усмотрение дает поносить драгоценности невесткам и другим родственницам, например, внучкам, но Меган, по слухам, разочаровала монарха, и теперь будет обходиться без бриллиантов и золота.

По слухам, королеве и ее окружению очень не понравилось, как Меган капризничала перед свадьбой в мае прошлого года, заявляя, какую именно тиару она хочет получить на церемонию, тогда как обычно это решает королева. Говорят, герцогиня очень расстроилась, когда ей выделили вовсе не то, что она хотела. Теперь Елизавета решила "навести порядок" и показать, кто в доме хозяин.

Источник в Букингемском дворце сообщил изданию, что королева, в первую очередь, не хочет давать Меган "поносить" украшения покойной принцессы Дианы. Из-за этого сильно переживает принц Гарри (34), поскольку жене его брата украшения свекрови всегда с охотой дают.

В марте британские СМИ сообщали, что принц Чарльз попросил сноху не надевать тиару из королевской коллекции на свой первый торжественный прием в честь государственного визита, поскольку это могло выглядеть слишком "экстравагантно". Не исключено, что это обидело Меган, поскольку жена принца Уильяма Кейт уже давно носит королевские тиары, в частности знаменитую жемчужную тиару принцессы Дианы.