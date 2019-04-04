04 Апреля 2019
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Спорт В России За рубежом

Сборная России поделила с Конго 46-е место в новом рейтинге ФИФА

Сборная России улучшила свои позиции в новом рейтинге Международной федерации футбола, передает корреспондент Накануне.RU.
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В апрельском рейтинге ФИФА россияне поднялись на 46-е место, которое теперь делят с Демократической Республикой Конго. В активе обеих команд по 1425 очков.

Что касается первой тройки, там не произошло никаких изменений: сильнейшими по-прежнему являются сборные Бельгии, Франции и Бразилии. Лидируют бельгийцы, набравшие 1737 баллов.

Напомним, недавно сборная России по футболу начала отборочный турнир к чемпионату Европы-2020. Команда Станислава Черчесова в гостях уступила Бельгии, но затем также на выезде разгромила Казахстан.

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Сборная России поделила с Конго 46-е место в новом рейтинге ФИФА

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Теги: Россия, Конго, ФИФА, рейтинг



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