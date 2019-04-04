04 Апреля 2019
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В Тюмени задержали мужчину, пристрелившего из ружья бездомную собаку

В Тюмени полицейские задержали 39-летнего безработного мужчину по подозрению в жестком обращении с животными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Тюменской области.

Жители одного из садовых товариществ обустроили будку для бездомной собаки на заброшенном участке. Там собака ощенилась. Однако мужчине, участок которого располагался рядом, такое соседство не понравилось. 9 марта он в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья. Собака умерла, ее щенки остались в будке.

Свидетелем случившегося стала женщина - соседка подозреваемого. Она вызвала полицию. Во время обыска стражи порядка обнаружили гладкоствольное охотничье ружье, которое фигурант прятал под кроватью. Оружие изъято. Свой поступок мужчина оправдывает тем, что собаки шумно себя вели: лаяли и таскали мусор на его участок.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ "Жестокое обращение с животным". Сотрудники полиции напоминают, что жестокие действия по отношению к животным являются уголовно наказуемым деянием. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

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В Тюмени задержали мужчину, пристрелившего из ружья бездомную собаку

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Теги: собаки, жестокое обращение с животными, уголовное дело



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