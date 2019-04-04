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Экономика Свердловская область

Куйвашев распорядился начать подготовку к празднованию 100-летия свердловского Минфина

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение "О подготовке и проведении в 2019 году празднования 100-летия со дня образования системы финансов Свердловской области". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

В далеком 1919 году из восточных уездов бывшей Пермской губернии была образована Екатеринбургская губерния с центром в Екатеринбурге, тогда же начали формироваться губернские органы власти. 1 августа 1919 года было объявлено о создании губернского финансового отдела, задачами которого были: учет государственных доходов, контроль над выполнением планов по сборам и налогам, регулирование смет и бюджетов, и другие.

Заксобрание, заседание согласительной комиссии по бюджету, Кулаченко(2016)|Фото: Накануне.RU

Как рассказала вице-губернатор - министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, 100-летие Минфина отметят 1 августа, однако юбилейные мероприятия будут проходить в течение всего года.

"Мы запланировали провести "дни открытых дверей" для студентов, организовать уроки финансовой грамотности для школьников. В планах деловые мероприятия и "круглые столы", региональный конкурс "Бюджет для граждан", фотовыставка и даже кубок Минфина по волейболу. Рассчитываем, что к нам приедут гости из других регионов, а особое внимание мы уделим нашим ветеранам", - добавила Кулаченко.

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Куйвашев распорядился начать подготовку к празднованию 100-летия свердловского Минфина

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Теги: Куйвашев, Минфин, Кулаченко, праздник



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