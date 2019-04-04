Мировой судья в отставке из Саратовской области подозревается в коррупции

Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции в отношении мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Отставная судья подогревается в 23 эпизодах преступлений, среди которых "превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, получение взятки, в том числе в значительном и крупном размере.

Отмечается, что подозреваемая, являясь мировой судьей одного из судебных участков Балашовского района региона, с 2011 по 2014 годы получала взятки за последующее вынесение решений о признании права собственности за конкретными лицами на объекты недвижимого имущества. "При этом решения выносились в отсутствие возбужденных в установленном порядке гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров, установленной Гражданским процессуальным кодексом РФ", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.