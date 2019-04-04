04 Апреля 2019
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Дай краба: "единороссы" убедились в необходимости скорейшего введения квот на вылов ракообразных

"Единая Россия" получила ответы на вопросы о квотах на вылов краба от вице-премьера Алексея Гордеева и планирует рассмотреть соответствующий законопроект. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, состоялся диалог с противниками аукционов на добычу краба, передает "Регнум".

Есть опасения, что бюджеты регионов ДФО недополучат средства в свои бюджеты, а рыбодобывающие ассоциации опасаются, что за крабом последует рыба.

"Нам надо, в первую очередь, ответить, почему те, кто владеет этим бизнесом, живут за пределами РФ, не вкладывают в его развитие", - сказал на это спикер Госдумы.

Теперь нижняя палата готовится рассмотреть проект в пером чтении. С его принятием будет введен новый вид квот - квоты добычи (вылова) крабов.

Напомним, в феврале в Приморье было задержано судно с японским флагом, осуществлявшее незаконную добычу краба. Ущерб от реализации нелегальной деятельности составил более 39 млн руб. На судне обнаружено около 7,5 тонн живого краба.

А Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников амурской колонии, где член банды "Цапки" Вячеслав Цеповяз ел крабов, а также пользовался иными незаконными привилегиями.

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Дай краба: "единороссы" убедились в необходимости скорейшего введения квот на вылов ракообразных

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Теги: квота на вылов краба, Вячеслав Володин, Алексей Гордеев



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