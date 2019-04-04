Кто возглавит КПРФ после съезда 2021 года: аналитики составили топ-20

Фонд "Петербуржская политика" (ПП) делает предположение, что отчетно-выборный съезд КПРФ в 2021 году выберет замену Геннадию Зюганову из 20 политиков, которых эксперты назвали потенциальными преемниками. Среди возможных кандидатов на роль главы партии отметились беспартийный Павел Грудинин, внук Геннадия Зюганова – Леонид, губернаторы от КПРФ, широкий разброс персон может объясняться отсутствием определенности по поводу "замены" у самого Зюганова. Он с уходом не торопится, если это будет не 2021 год, то, возможно, Зюганов уйдет к 30-летнему юбилею КПРФ в 2023 году. Тем не менее, список кандидатов уже составлен.

Эксперты уже перечисляют (доклад представлен на сайте фонда) возможных претендентов на роль главы КПРФ, и среди них есть и беспартийные, например, экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, а также глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин пожалуй, самый знаменитый политик из кандидатов, у него есть и финансовая поддержка, доверие партии, но острый конфликт с частью федеральных элит эксперты ПП считают серьезной преградой на пути к руководству КПРФ.

В топ-20 возможных преемников вошел и внук главы партии – Леонид Зюганов. Среди претендентов Алексей Куринный – он считается одним из самых успешных партийцев в публичной политике, это медийная персона, но аналитики обращают внимание на отсутствие внутрипартийного статуса и двойственное отношение к нему со стороны руководства КПРФ из-за его порой радикальной риторики.

"Если этот вопрос будет решаться, хотя я предпосылок к этому не вижу, - говорит указанный в списке топ-20 Алексей Куринный, - то он будет решаться партией. Мне кажется, что все это исключительно фантазии людей, далеких от принятия партийных решений". На вопрос о том, действительно ли есть планы затронуть этот вопрос на съезде в 2021 году и не раньше, политик ответил, что если исходить из той ситуации, которая есть на сегодня формально, то не ранее этого срока, но при этом отметил, что разные неожиданности бывают в жизни".

Среди претендентов на роль главы партии отмечен мэр Новосибирска с 2014 года - Анатолий Локоть, но часто и оправданно успешные политики, сумевшие хорошо показать себя на выборах в регионах, далеки от внутрипартийных тем и от центров принятия решений, потому вряд ли их могут видеть как руководителей. То же самое можно сказать про Сергея Левченко - он является символом успешности КПРФ, напомним, он стал первым кандидатом, победившим на конкурентных выборах после их возвращения, но губернатор Иркутской области с 2015 года не внутрипартийный игрок, считают эксперты ПП. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в точно такой же ситуации.

И совсем другое дело - заместители председателя ЦК КПРФ, тут стоит обратить внимание на Дмитрия Новикова, в партийной иерархии ему приписывают номер 3, есть опыт работы с молодежью, опыт работы в регионах, хорошо знаком с исполнительной властью, но, к сожалению, за пределами партии мало известен, и аналитики отмечают его свойство, никак не согласующееся с работой партийного лидера, – закрытость.

Заместитель председателя ЦК КПРФ с 2017 года Юрий Афонин состоит в президентском кадровом резерве, имеет электоральный опыт, руководил молодежным направлением, часто бывает в телеэфире, эксперты называют его самым логичным вариантом в случае "омоложения КПРФ", но в партии есть и противники именно такого кардинального "омоложения". Заместитель Зюганова во Фракции Николай Коломейцев – чем не вариант? Но аналитики считают, что он уступает по влиянию заместителям Зюганова по КРПФ.

Высокая известность и публичность среди плюсов другого кандидата из топ-20. Сергей Обухов - секретарь ЦК КПРФ, член президиума с 2013 году, был депутатом Госдумы в 2007-2016, но именно утрата статуса депутата и является его главным минусом. Денис Парфенов называется одним из возможных кандидатов, его главный плюс – это возраст, и это же его главный минус. С одной стороны, "новая кровь", с другой – "старожилы" не поймут. Валерий Рашкин широко известен, есть связи в руководстве Госдумы, большой опыт, но среди минусов аналитики ПП называют дефицит общепризнанных достижений.

"Ясно, что нынешнее руководство КПРФ себя исчерпало, – комментирует политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. – Модель управления партии себя исчерпала, но что делать дальше? Существует несколько сценариев, но ни один не запускается, потому что может быть еще хуже - сейчас КПРФ в целом власть устраивает, по крайней мере, федеральный аспект ее деятельности в условиях растущей турбулентности. Есть риск, что в случае замены любой другой лидер КПРФ и его команда будут вести несколько иную политику, менее лояльную власти, такое может произойти даже если это будет 100% преемник. А это повредит в целом партии, повредит политсистеме, потому что КПРФ - это партия, которая может аккумулировать очень серьезный протестный запрос. Поэтому пока ничего не меняют. Ситуация очень похожа на общую ситуацию во всей политической системе. Когда-то это обновление произойдет, но если ничего не случится, что заставит проводить это кардинально и быстро, то все будет оттягиваться до последнего. А что касается списка возможных преемников и их шансов, то ситуация не изменилась за последние 3-5 лет и по фамилиям, и по характеристикам, и по шансам. Еще тогда было ясно, что должно произойти обновление, но со сменой поколений не спешат по озвученным выше причинам".