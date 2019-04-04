04 Апреля 2019
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В Добрянке электростолбы установили посреди дороги: люди не могут проехать к собственным участкам

В Добрянке бетонные столбы электропередачи установили прямо посреди дороги. В результата владельцы порядка 20 земельных участков лишились возможности проехать к своей территории, сообщает местное издание "Зори Плюс".

Заказчиком работ по электроснабжению участков является компания "МРСК Урала-Пермэнерго". По словам директора предприятия Ивана Валова, подрядчик - пермская фирма, которая работает не первый год. Иван Валов подчеркнул, что работу подрядчика пока не приняли. Срок выполнения работ - до 31 мая. И в случае нареканий переделывать работу компания будет за свой счет. В ближайшее время представители "МРСК Урала-Пермэнерго" выедут на место и ознакомятся с ситуацией.

Выехать на место и проверить правильность размещения опор пообещали и в местной администрации. По словам замглавы города Татьяны Потаповой, ранее подрядчик прошел все необходимые согласования.

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В Добрянке электростолбы установили посреди дороги: люди не могут проехать к собственным участкам

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Теги: столбы, дорога, участки



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