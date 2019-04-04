Двое подростков в Бурятии осквернили 89 могил

В Бурятии два подростка осквернили 89 могил на кладбище, они помещены в центр для несовершеннолетних нарушителей, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Бичура. Мальчики 10 и 12 лет измазали краской памятники, исписали нецензурными словами и перевернули оградки. Старший нарушитель стоит на учете в полиции.

С детьми будет проведена профилактическая работа, уточнили в ведомстве.

Обязательства за приведение в порядок разрушенных могил взяли на себя родители малолетних.