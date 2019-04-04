Зеленский заставил Порошенко согласиться на дебаты на стадионе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одержал важную психологическую победу над действующим президентом Петром Порошенко, заставив того принять вызов на публичные дебаты на стадионе "Олимпийский". Накануне вечером он заявил, что не боится дебатов и ждет олигарха прямо на стадионе. По всей видимости, в штабе Порошенко всю ночь ломали голову над заставшим врасплох предложением и утром таки подняли брошенную перчатку.

Напомним, вечером 31 марта, когда стало известно, что Зеленский побеждает в первом туре выборов с большим отрывом, обескураженный Порошенко назвал его марионеткой другого олигарха Игоря Коломойского и заявил, что если он будет уклоняться от публичных дебатов, "он будет знать, что ему нечего сказать". Вероятно, Порошенко рассчитывал, что Зеленский не решится на дебаты.

20 марта вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что подготовила законопроект об обязательных дебатах перед вторым туром. Не исключено, что закон готовился специально "под Зеленского", который, по опросам, легко выходил во второй тур.

"Петр Порошенко готов к дебатам с кем-либо, кто выйдет во второй тур. А вот в случае выхода туда персонажа Зе есть предчувствие, что кукловоды попытаются его спрятать от народа на три недели", - написала она в Facebook.

В штабе Зеленского несколько дней размышляли о тактике действий в вопросе дебатов. Его советник Дмитрий Разумков заявил, что Порошенко сначала должен извиниться за "марионетку Коломойского". Потом пошли в наступление, выдвинув ряд заведомо неприемлемых для Порошенко требований, в том числе опубликовать перечень своих офшорных компаний.

Однако вечером 3 апреля штаб Зеленского обнародовал видео, где он вызвал Порошенко на дебаты прямо завтра на футбольное поле стадиона "Олимпийский" со свободным доступом для всех. Он также напомнил, что в 2014 году Порошенко отказался от дебатов с Юлией Тимошенко.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014 году. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов – стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

В последней фразе Зеленский уколол Порошенко, об алкоголизме которого говорят все пять лет его президентства. Но самое главное - Зеленский предъявил ему свои условия, отказаться от которых значило бы струсить. К тому же Зеленский предложил привычный для него формат шоу. Он не стал требовать извинений, а сказал, что "дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским... Даю вам 24 часа. Думайте", - обратился он к Порошенко.

Такое обращение поставило Порошенко в стесненное положение. В его штабе, видимо, начали лихорадочно искать выход. В телеграм-канале Порошенко появился опрос, в котором спрашивалось, нужно ли проводить дебаты с нарушением закона - на стадионе. Хотя в законе о дебатах не говорится, где они должны проходить.

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Мария Ионова заявила, что "президент Порошенко – европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты".

Однако в пять часов утра Порошенко все-таки принял вызов.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион - так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - написал Порошенко.

Блогер Михаил Подоляк написал в Facebook, что Порошенко "крупно ошибся", согласившись на условия Зеленского.

"Это действительно высший пилотаж правильного PR", - написал экономист Павел Вернивский о ходе Зеленского.

Писатель Игорь Лесев считает, что исход дебатов будет печальным для Порошенко.

"В окружении Порошенко почему-то витает иллюзия, что лидер их секты – потрясающий оратор. Цицерон в мятом пиджаке. Но это именно иллюзия. Порошенко абсолютно скучный и всегда предсказуемый. Одни и те же темы в течение 5 лет. Ничего нового. Ведро русофобии, вагончик пафоса и аптечка с просроченными обещаниями. Все пять лет он "дискутировал" по сути сам с собой и в окружении своей секты отобранных порохоботов. А как только выходили нестандартные ситуации – сразу же появлялись сорванные шапки и хватания за носы", - написал Лесев, имея в виду нервозные действия Порошенко во время его предвыборной кампании.

Когда точно состоятся дебаты, еще не сообщается. Но Зеленский уже одержал важную победу, вынудив Порошенко принять его условия.