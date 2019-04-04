"Если Путин ударит": в Польше погрозили России ядерным оружием Запада

Запад пригрозил России ядерным ударом: о применении такого оружия заявил бывший главнокомандующий сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак.

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Экс-военный рассказал, что западные страны нанесут ядерный удар по России, "если Путин ударит". Скшипчак заявил, что у вооруженных сил США в свое время был ядерный план для остановки Красной армии в Польше, а теперь аналогичный план существует "на случай агрессии" современной России. При этом он назвал подобное решение "наиболее разумным".

Также бывший главком пожаловался на ослабление НАТО. Он посетовал на долгое принятие решений в организации, из-за которого российские силы могли бы успеть занять Прибалтику, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно генерал-полковник армии США Бен Ходжес назвал Польшу "ключом" для сдерживания России.