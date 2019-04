Легендарное пианино Джона Леннона выставили на аукцион

Музыкальный инструмент, на котором легендарный сооснователь группы The Beatles писал восьмой студийный альбом - "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" ("Куб одиноких сердец сержанта Пеппера"), выставят на продажу. Как сообщает TMZ, фортепиано может уйти с молотка за $1,2 млн.

Сообщается, что это именно то пианино, которое стояло у Леннона поместье Кенвуд, что в городке Вейбридж (Суррей, Англия). По легенде, это был любимый инструмент музыканта.

Впрочем, пианино даже без учета принадлежности Леннону имеет историю. Оно было создано в далеком 1872 году. Это инструмент фирмы John Broadwood & Sons, основанной в 1728 году, клиентами компании являлись такие звезды как Моцарт и Бетховен.

На инструменте имеется табличка, которая удостоверяет: "На этом пианино были написаны песни "A Day in the Life", "Lucy in the Sky with Diamonds", "Good Morning, Good Morning", "Being for the Benefit of Mr. Kite" и многие другие. Джон Леннон. 1971".

Онлайн-аукцион пройдет с 10 по 19 апреля. Начальная стоимость лота составит $575 тыс.

Это уже не первое пианино Леннона, которое уходит с молотка. Так, в 2000 году на аукционе за $1,7 млн было продано фортепиано, на котором Джон написал легендарную песню "Imagine". Тогда его приобрел другой известный британский музыкант Джордж Майкл.