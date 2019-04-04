На Ямале строителям с газпромовского месторождения задолжали зарплату

Рабочие компании "Регионстрой" обратились к руководителю новоуренгойского следственного отдела Владиславу Храмову с жалобой на невыплату им заработной платы. Начата доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Югре.

По предварительным данным, руководство коммерческой организации с декабря прошлого года допустило задолженность по зарплате бригаде монтажников и сварщиков, которые трудились на объектах строительства рядом с Новым Уренгоем и на месторождении "Заполярное".

Следователи установят точное количество работников, не получивших зарплату, и сумму задолженности.

"Одновременно с вышеперечисленными мерами, следствием принимаются меры по установлению имущества должника, с целью возмещения образовавшейся задолженности. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.