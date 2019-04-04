В ОАК проведут оптимизацию управленческой структуры

В ОАК проведут оптимизацию управляющей структуры, Ростех рекомендовал сократить количество топ-менеджеров холдинга, передает ТАСС.

В госкорпорации сообщили, что выявили избыточное количество руководителей различного уровня. "В связи с чем были даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата, в первую очередь это коснется многочисленных уровней управления холдингом", - отметили в Ростехе.

Отмечается, что ОАК в конце марта одобрила новую управленческую структуру, которая должна начать действовать с 1 мая. Об этом сообщала газета "Коммерсант". В частности планируется исключить должности четырех вице-президентов, а ряд структурных подразделений будет упразднен.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей покидает Объединенную авиастроительную корпорацию, в которой он занимал пост вице-президента, также он оставляет пост гендиректора "Ильюшина".