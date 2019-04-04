04 Апреля 2019
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Экономика В России

Кремлю посоветовали спросить про бедность россиян не у Росстата, а у Минфина

Росстату пришлось объясниться за данные о плачевном финансовом положении российских семей после того, как Кремль потребовал разъяснений.

Напомним, Росстат провел исследование, специалисты выяснили, что ожидания от "прожиточного минимума" у семей разнятся с пониманием о насущных деньгах и минимальных стандартах государства. Согласно опросу, минимальный ежемесячный доход семьи без детей должен равняться 58,5 тыс. руб., молодой семье с детьми требуется как минимум 68-69 тыс. руб. дохода; многодетным семьям – 82 тыс. руб. в месяц; семье, состоящей из пенсионеров – 38,3 тыс.

Упоминались и разные строчки в списках расходов домохозяйств. Среди них и обувь. Выяснилось, что вопрос одежды и обуви у россиян также стоит остро: 35,4% семей не могут приобрести каждому члену семьи две пары сезонной обуви, обходясь часто одной парой несколько лет.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, как он прокомментирует нехватку средств на обувь у россиян, что удивило официального представителя Кремля. Он задался вопросом, "почему речь идет именно об обуви", почему ее не может купить именно третья часть опрошенных, и откуда взялись такие цифры.

В Росстате попробовали объясниться за проведение исследование, в пресс-службе ведомства рассказали РБК, что комплексное исследование условий жизни населения России предназначено для получения полной, достоверной и официальной статистической информации об условиях жизни различных демографических и социально-экономических групп и слоев населения как по стране в целом, так и по субъектам РФ.

Известный промышленник, глава Совета ТПП по промышленному развитию, лидер "Партии дела" Константин Бабкин назвал совершенно противоестественной ситуацию, при которой в обеспеченной всеми мыслимыми ресурсами стране, которая не так давно была индустриально развитой, в которой до сих пор живы традиции интеллектуальных и промышленных свершений, население живет бедно. Это необходимо срочно исправлять.

По его словам, инициатива Минфина о переводе неналоговых платежей в статус налогов лишь усугубит положение. Заявление Константина Бабкина привели Накануне.RU в пресс-службе Совета ТПП.

"Инициатива Минфина приведет к тому, что неналоговые сборы пойдут напрямую в министерство, задачи которого не способствовать созданию новых рабочих мест и развитию производства, а лишь наполнять кубышку, обеспечивать наличие денег в стабфондах, параллельно стараясь удерживать инфляцию в определенных параметрах. Это не тот подход, который приведет к оживлению реального сектора экономики и повышению покупательной способности людей", - отметил промышленник.

По его словам, народ в России живет бедно, и будет жить ее беднее вследствие политики современного правительства и в частности подходов Минфина.

Накануне.RU уже отмечало, что семейство самого Пескова едва ли волнует проблема, которую выявил Росстат, его супруга Татьяна Навка и проживающая в Париже дочь Елизавета Пескова всегда демонстрируют шикарные наряды.

Елизавета Пескова(2018)|Фото:instagram.com/stpellegrino

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Кремлю посоветовали спросить про бедность россиян не у Росстата, а у Минфина

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Теги: Константин Бабкин, росстат, не хватает обуви



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