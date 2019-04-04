"Изучаю вопрос". Текслер заявил, что в Челябинске нагрузка по вредным выбросам не должна увеличиваться

Глава Челябинской области Алексей Текслер наслышан о проекте строительства Томинского ГОК, об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Продолжаю вопрос изучать. В Челябинске нагрузка по выбросам не должна увеличиваться. Я встречался с представителями Минэколонии и Росприроднадзора. Попросил дать информацию об объемах выбросов. Есть коркинский разрез, это тема актуальна. Есть предложение по его рекультивации. Это одна из первоочередных решений", - отметил Текслер.

По его словам, важно, чтобы дополнительной нагрузки на экологию города не было.