Силовики нагрянули с обысками в министерство здравоохранения Якутии

СМИ сообщили, что силовики проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии.

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Как сообщил источник "Интерфакса", следственные мероприятия в якутском Минздраве проводятся в рамках уголовного дела, которое расследует МВД. По какой конкретно статье возбуждено дело, он не уточнил.

Официально в правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Напомним, недавно в Якутии на законодательном уровне запретили брать на работу мигрантов. Это произошло после участившихся нападений местных жителей на приезжих.

Ситуация накалилась в марте, когда гость из Киргизии изнасиловал местную женщину. Произошедшее вызвало сильный резонанс, прошли стихийные митинги.