Текслер: Бизнеса у меня нет. А супруга продала фитнес-центр

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на своей первой в этом статусе пресс-конференции ответил на вопрос о бизнесе семьи, передает корреспондент Накануне.RU.

"У меня нет личного бизнеса. У моей супруги до недавнего времени был фитнес-центр, но она его продала. Поэтому у нашей семьи бизнеса нет. Это большой плюс для меня. Я ничем и никем не связан", - отметил он.

Напомним, что супруга Текслера Ирина Николаевна работала в Норильске на "Канале-7", на конкурсе региональных журналистов выиграла приз - обучение в Москве, в школе журналистики. После ее успешного окончания получила предложение остаться работать в Москве, но вернулась в Норильск, тогда и познакомилась с главой города - Текслером. Руководила магазином сети "Л’Этуаль" в Норильске, после переезда за мужем в Москву открыла на Арбате фитнес-клуб "Тонус-клуб". Участница конкурсов красоты: "Мисс Спортивность Таймыра" в Норильске и "Миссис Москва — 2016" в Москве. Сын на момент назначения отца врио губернатора обучался в школе в Москве.



Одна из первых прогулок семьи Текслеров по Челябинску