Текслер анонсировал кадровые решения в областном правительстве

Глава Южного Урала Алексей Текслер анонсировал кадровые решения в областном правительстве, передает корреспондент Накануне.RU.

"Кадровые решения будут, они неизбежны. Безусловно, я хочу пообщаться со всеми, понять компетенции. Результативность основная качество людей в моей команде", - подчеркнул он.

Также еще Текслер добавил, что пока не принял решение по главе Челябинска.

"У меня был серьезный разговор с администрацией. На следующей неделе будет встреча по общественному транспорту. То, что творится с транспортом, никого не устраивает", - сообщил он.

Текслер рассказал, что ждет предложений от подчиненных, а первые результаты должны появиться уже в этом году.

"В зависимости от этого будут приниматься решения", - подчеркнул он.