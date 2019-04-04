04 Апреля 2019
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Политика Челябинская область

Текслер анонсировал кадровые решения в областном правительстве

Глава Южного Урала Алексей Текслер анонсировал кадровые решения в областном правительстве, передает корреспондент Накануне.RU.

"Кадровые решения будут, они неизбежны. Безусловно, я хочу пообщаться со всеми, понять компетенции. Результативность основная качество людей в моей команде", - подчеркнул он.

Также еще Текслер добавил, что пока не принял решение по главе Челябинска.

"У меня был серьезный разговор с администрацией. На следующей неделе будет встреча по общественному транспорту. То, что творится с транспортом, никого не устраивает", - сообщил он.

Текслер рассказал, что ждет предложений от подчиненных, а первые результаты должны появиться уже в этом году.

"В зависимости от этого будут приниматься решения", - подчеркнул он.

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Текслер анонсировал кадровые решения в областном правительстве

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Теги: Алексей Текслер, кадровые решения, Челябинск



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