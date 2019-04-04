Находки останков человека из Денисовой пещеры подверглись неожиданной критике

Фрагмент черепа древнего человека, найденный на Алтае в 2016 г., принадлежит денисовскому человеку. Об этом заявил палеоантрополог Бенс Виола на ежегодном собрании Американской ассоциации физических антропологов.

Как передаёт "Научная Россия", Виола и его коллеги сравнили цифровую реконструкцию фрагмента черепа с соответствующими частями 112 современных человеческих черепов и 30 черепов Homo каменного века, включая Homo sapiens и Neandertals. При этом находка из Денисовской пещеры не вписалась ни в один из ранее известных видов.

Благодаря извлечённой из фрагментов черепа митохондриальной ДНК (генетическому материалу, обычно наследуемому от матери) удалось установить, что останки принадлежат денисовскому человеку.

Мария Мартинон-Торрес из Лондонского университетского колледжа предположила, что скрещивание тесно связанных между собой популяций, таких как денисовцы, неандертальцы и H. sapiens, создает новые скелетные особенности. Анализ ДНК показал, что около 400 генов, участвующих в иммунной и диетической функциях, встречаются и у некоторых современных жителей Папуа – Новой Гвинеи.

Комплексное изучение Денисовой пещеры ведётся уже более 30 лет. Здесь найдены палеолитические артефакты, останки ископаемых животных, а также зубы и фаланга пальцев древнего человека. Долгое время точно установить вид человека не удавалось, однако в 2010 г. анализ митахондриальной ДНК позволил установить отличия и от современного человека, и от неадертальца. В результате стало возможным говорить об открытии нового вида, названного денисовским человеком.

Между тем появились сомнения в правильной интерпретации возраста предыдущих находок. Двое бывших сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, экспедиции которого занимаются исследованиями Денисовой пещеры, опубликовали статью, в которой подвергли критике официальный взгляд на историю формирования культуросодержащих слоёв памятника.

"При описании условий залегания археологического материала практически полностью исключены пристенные участки галерей, в составе которых весь материал залегает априори в перемешанном состоянии. Пристенные участки искусственно введены в тела тех или иных слоев, что также привело к существенному искажению полученных результатов", – отмечают авторы. По их мнению, залегание практически всех находок древнего человека восточной галереи приурочено к сильно перемешанным отложениям. Находки из других частей пещеры также часто находятся в слоях, потревоженных сейсмическими процессами или деятельностью гиен, а в центральном зале, в трех образцах грунта обнаружены следы мтДНК другого древнего человека – неандертальца.

В результате, по мнению авторов статьи, надёжная привязка найденных в пещере ископаемых останков фактически отсутствует.

Директор Института археологии и этнографии ИАЭТ СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков усомнился в правомерности подобной критики.

"Результаты работ в Денисовой пещере за последние 10 лет опубликованы в двух ведущих мировых журналах. Nature и Science. Более двух десятков авторов этих статей – ведущие специалисты из России, Германии, Великобритании, Австралии. Сами понимаете, что такие журналы, как Nature и Science, рецензируют свои материалы. Они не будут просто так публиковать что-то неверное или лженаучное. Я подчеркиваю, это два ведущих научных журнала", – заявил он Накануне.RU.

Археолог подчеркнул, что на Денисовой пещере работал лишь один из авторов публикации. Объекты исследуются давно, данных по ним опубликовано много. При этом можно опираться на безнадежно устаревшие данные, а можно на современные. Статьи в Nature и Science – результат последних лет изучения находок в Денисовой пещере. По мнению Михаила Шунькова, мотивом авторов критической статьи якобы стала их обида на институт и его руководство.

"Я не собираюсь тут оправдываться. Это было бы просто смешно. С одной стороны, еще раз говорю, более десятка выдающихся исследователей мирового уровня, на Денисовой пещере работает большая команда из многих специалистов, наших отечественных, зарубежных, из Оксфорда, из института эволюционной антропологии Макса Планка, из института Древнейшей истории Макса Планка в Германии, а с другой стороны, два вот этих так называемых специалиста. Это гнусный пасквиль", – считает директор ИАЭТ СО РАН.