04 Апреля 2019
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Экономика Челябинская область

Текслер назвал проект строительства ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" дорогим

Глава Челябинской области Алексей Текслер заявил, что для него проект строительства ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" сейчас не является приоритетным, передает корреспондент Накануне.RU.

"Он крайне дорогой", - прокомментировал врио губернатора.

Текслер добавил, что обсудит проект с главой РЖД Белозеровым и с федеральными органами власти.

"У меня мнения по нему пока нет окончательного. Я продолжаю его изучать", - добавил глава региона.

Напомним, проект строительства ВСМ "Челябинск – Екатеринбург" вошел в долгосрочную программу развития ОАО "РЖД" до 2025 года, которую утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно документу, приоритетными являются линии высокоскоростного и скоростного сообщения, составляющие потенциальный высокоскоростной железнодорожный трансконтинентальный коридор "Евразия". Это Железнодорожный - Владимир - Гороховец с организацией движения от Москвы до Нижнего Новгорода; Казань - Екатеринбург; Екатеринбург - Челябинск; Москва – Красное.

Так, ВСМ вошла в инвестиционную программу РЖД на период 2019 - 2025 годов по базовому сценарию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, строительство ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" предварительно оценивается в 350 млрд руб. Челябинская область готова финансировать проект, но на этапе эксплуатации. ВСМ свяжет два центра, два аэропорта, а также Сысерть и Снежинск. Время в пути между Челябинском и Екатеринбургом составит 1 час 10 минут

На этапе строительства власти рассчитывают, что проект будет реализован на грант Российской Федерации, средства концессионера и банковское финансирование.

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Текслер назвал проект строительства ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" дорогим

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Теги: РЖД, ВСМ, Алексей Текслер, проект, строительство



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