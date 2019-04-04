На трассе в Подмосковье минивэн въехал в фуру: шесть человек погибли

В Подмосковье на трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с шестью погибшими, следователи проводят доследственную проверку, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Авария произошла 4 апреля в 5 утра в направлении Москвы. Сообщается, что минивэн "Mercedes-Benz Vito" врезался в впереди двигавшуюся грузовую фуру. "После столкновения произошло возгорание газового баллона двигателя минивэна. В результате на месте погибли 6 пассажиров минивэна", - говорится в сообщении. Еще два пассажира - мужчина и ребенок -госпитализированы в Домодедовскую городскую центральную больницу.

В ходе проверки следователи намерены установить в том числе, имел ли водитель минивэна право на перевозку пассажиров.