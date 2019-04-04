Мэру Екатеринбурга ищут пресс-секретаря. Пока желающих нет

Администрация Екатеринбурга по решению главы города Александра Высокинского объявила открытый конкурс на вакансию пресс-секретаря мэра, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На официальном портале областной столицы сообщается, что кандидат должен иметь высшее образование, знать русский язык, основы законодательства РФ (в том числе Конституции, законов о местном самоуправления, муниципальной службе, о противодействии коррупции и о средствах массовой информации).

Кроме того, личный пиарщик Высокинского обязан уметь мыслить системно, планировать и рационально использовать рабочее время, достигать результата, совершенствовать свой профессиональный уровень и, что интересно, работать в стрессовых условиях.

Очевидно, последнее условие заранее должно настраивать соискателей на непростые внутренние и внешние отношения мэрии, которые до сих пор находятся в стадии "обкатки". Поэтому, чтобы избежать конфликтов, пресс-секретарю надо знать не только принципы эффективного взаимодействия со СМИ, но и основы психологии общения и этики профессиональных отношений.

На одном из этапов конкурса претендентам предложат написать письменную работу в виде статьи на свободную тему, формирующую позитивный образ главы Екатеринбурга.

Документы для участия в конкурсе уже начали принимать, последний день – 22 апреля. А предполагаемая дата индивидуального собеседования - 16 мая этого года. Как сообщили Накануне.RU в администрации города, заявлений от кандидатов до сих пор нет.

Напомним, что на прошлой недели уволились руководители пресс-служб мэрии Анатолий Карманов и гордумы Алёна Земляникова, их должности пока не заняты. А вакансия личного пресс-секретаря главы Екатеринбурга существует давно (самым известным "личником" мэра Аркадия Чернецкого был Константин Пудов, сохранившийся при бывшем градоначальнике до сих пор в качестве помощника сенатора), но заполнить её решили только сейчас.