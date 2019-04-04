Текслер пойдет на выборы губернатора самовыдвиженцем

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на пресс-конференции заявил, что пойдет на выборы главы региона самовыдвиженцем, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я беспартийный, считаю, что надо идти самовыдвиженцам", - отметил Текслер.

Глава региона добавил, что его семья будет жить в Челябинске.

"У меня есть резиденция. По покупке квартиры ещё не знаю, не думал. Я и моя семья будем жить здесь", - добавил Текслер.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября 2019 года.