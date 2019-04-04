Герман Третьяков ушел с поста президента ХК "Молот-Прикамье"

В хоккейном клубе "Молот-Прикамье" сменился руководитель. Клуб возглавил бывший директор ГБУ "Управление дорог и транспорта Пермского края", а еще ранее — экс-глава Мотовилихинского района Андрей Морозов.

По информации "Ъ" прежний руководитель клуба Герман Третьяков оставил пост президента клуба 3 апреля. В клубе информацию о кадровых перестановках не комментируют, однако, как сообщало Накануне.RU, ранее их анонсировал губернатор Пермского края Максим Решетников во время своего мартовского прямого эфира в Instagram. Он сообщил, что власти края берут под контроль ситуацию с клубом.

Основной задачей Морозова в должности руководителя клуба будет выбор нового тренера и формирование новой команды.

Отметим, что минувший сезон стал самым провальным в истории пермского клуба. ХК "Молот-Прикамье" занял лишь 27-е место из 29 возможных в чемпионате ВХЛ.