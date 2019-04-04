Герман Третьяков ушел с поста президента ХК "Молот-Прикамье"

04 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ЕР": "Студенты всегда могут заработать на машину"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Приволжский ФО Пермский край

Герман Третьяков ушел с поста президента ХК "Молот-Прикамье"

В хоккейном клубе "Молот-Прикамье" сменился руководитель. Клуб возглавил бывший директор ГБУ "Управление дорог и транспорта Пермского края", а еще ранее — экс-глава Мотовилихинского района Андрей Морозов.

По информации "Ъ" прежний руководитель клуба Герман Третьяков оставил пост президента клуба 3 апреля. В клубе информацию о кадровых перестановках не комментируют, однако, как сообщало Накануне.RU, ранее их анонсировал губернатор Пермского края Максим Решетников во время своего мартовского прямого эфира в Instagram. Он сообщил, что власти края берут под контроль ситуацию с клубом.

Основной задачей Морозова в должности руководителя клуба будет выбор нового тренера и формирование новой команды.

Отметим, что минувший сезон стал самым провальным в истории пермского клуба. ХК "Молот-Прикамье" занял лишь 27-е место из 29 возможных в чемпионате ВХЛ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Герман Третьяков ушел с поста президента ХК "Молот-Прикамье"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Морозов, Герман Третьяков, Молот-Прикамье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.03.2019 08:59 Мск Прикамские власти берут под контроль ХК "Молот-Прикамье"
Ранее 05.03.2019 07:30 Мск Клуб "Молот-Прикамье" остался без тренеров
Ранее 24.02.2019 20:58 Мск Зауральские хоккеисты на домашнем льду разгромили "Молот-Прикамье" со счетом 9:1

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 172

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети