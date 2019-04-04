Ремонтировать нельзя списать. "Адмиралу Кузнецову" прочат будущее учебного корабля

Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов", прерванного аварией на судостроительном заводе, застопорился из-за отсутствия плавучего дока необходимого размера. Площадку может построить Новатэк, однако есть мнение, что целесообразнее вовсе списать крейсер и построить вместо него несколько новых. На ремонт "Кузнецов" встал после похода в Сирию, где он сопровождал антитеррористическую операцию в 2016 году.

Авария в доке, напомним, произошла в ноябре 2018 года. Из-за перебоя в подаче электроэнергии были затоплены цистерны ПД-50 и плавдок ушел под воду. ПД-50 был построен шведами по заказу СССР в 1978 году. На момент потопления док принадлежал 82-му судоремонтному заводу, основным акционером которого является "Роснефть". ОСК собиралась выставить компании счет за поврежденный авианосец. Корабль после аварии отогнали на штатную стоянку 35-го судоремонтного завода, где он и находится. В конце минувшего года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обнародовал планы поднять док со дна. В начале 2019 года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что "Кузнецова" отремонтируют к 2021 году, а то и позже. От глубокой модернизации решили отказаться. Однако где будет проводиться ремонт непонятно, поскольку плавдока нужного размера в наличии нет.

Заменить ПД-50 смогли бы площадки "Кольской верфи", которую строит Новатэк - заработать плавучие заводы по производству сжиженного газа должны уже этим летом.

"Водоизмещение подобных сооружений может превышать полмиллиона тонн, и технически площадка, способная строить плавучие объекты такого масштаба, сможет принять на ремонт авианосец - вопрос заключается в возможно необходимом увеличении длины бассейна, так как плавучий завод при большей осадке и ширине может быть короче, и уже организационных проблемах, включая аренду площадки у коммерческого предприятия, ранее не претендовавшего на участие в ремонте боевых кораблей по заказу Минобороны", - пишет газета Известия. При этом, даже если будет достигнуто соглашение с Новатэк, решение будет временным, поскольку постоянно доковать военные корабли в коммерческой площадке невозможно.

Источник газеты в Минобороны отмечает, что не все в ведомстве считают целесообразным вообще продолжать ремонт крейсера, который, возможно, вернется в строй только в качестве учебного судна. "На эти деньги лучше построить пару фрегатов или атомную субмарину, а для "Кузнецова" оптимальным был бы перевод на Черное море, где в силу лучших климатических условий он мог бы более эффективно выполнять задачи учебного авианосца, но это имеет смысл только в случае принятия принципиального решения о заказе нового авианесущего корабля для ВМФ России", - считает собеседник издания.

По его мнению, РЛС Н-001 "Меч", которая составляет основу прицельного комплекса крейсера, морально устарела и без ее замены нет смысла в модернизации палубных Су-33. Перспективы модернизации есть для МиГ-29КР/КУБР, с продолжением разработки нового самолета по теме ПАК КА (перспективный авиационный комплекс корабельной авиации), но эта разработка также прямо зависит от наличия решения о постройке нового авианосца.

Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" - (прежние наименования в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания)) — корабль проекта 1143.5, единственный в составе Военно-морского флота России в своем классе, спущен на воду в 1987 году. Построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе. Входит в состав Северного флота.

Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок; имеет также задачу поддержки десантных операций.

Рассчитан на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов. Авиапарк палубной авиации России по количеству самолетов и вертолетов в несколько раз больше возможностей авианосца по их размещению, поэтому состав авиагруппы меняется в зависимости от задач. Справочник Military Balance 2016 указывает на следующую доступную на 2016 год для авианосца палубную авиацию: основу авиакрыла составляют палубные истребители-бомбардировщики МиГ-29К и МиГ-29КУБ числом 26, кроме этого, на вооружении состоят 18 единиц тяжелых палубных истребителей-бомбардировщиков Су-33. В зависимости от выполняемых задач также может нести противолодочные вертолеты Ка-27, ударно-десантные вертолеты Ка-29и проходящие испытания ударные вертолеты Ка-52К. Также авианосец несет 12 пусковых установок 4К-80 тяжелых ракет "Гранит".

"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" является единственным авианесущим кораблем в мире, который может находиться в Черном море, так как по конвенции Монтре проход "чистых" авианосцев через проливы Босфор и Дарданеллы запрещен, а ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" обладает ракетным вооружением и на этом основании заявляется как "авианесущий крейсер".