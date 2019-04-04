04 Апреля 2019
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СМИ: силовики проверяют замгубернатора Ростовской области из-за хищений при строительстве "Ростов-Арены"

СМИ сообщили, что бывшие и действующие чиновники стали фигурантами дела о хищениях миллионов рублей при строительстве "Ростов-Арены" - стадиона, принимавшего ЧМ-2018. Проверки могут пройти и в других российских регионах.
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Как сообщил "Известиям" источник в региональных силовых структурах, дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) возбуждено в отношении учредителя АО "Донтрансгидромеханизация" (ДОНТГМ) Валентина Леванова и гендиректора Андрея Андросова. Компания выполняла работы по инженерной подготовке и благоустройству территории восточного и западного подходов к стадиону "Ростов Арена", а также строительству водноспортивного комплекса "Акватория". Генподрядчиком выступало АО "Крокус интернэшнл". По версии правоохранительных органов, при благоустройстве крупнозернистый песок (который был предусмотрен проектно-сметной документацией) был заменен на более дешевый - мелкий природный, при этом субподрядчик получил от заказчика полную сумму по договору - 473,9 млн руб.

По данным издания, в конце марта был задержан и отправлен под арест бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов, против которого возбуждено дело по части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Вместе с ним под стражу был заключен директор ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По данным следствия, именно они участвовали в приемке работ по поставке и укладке песка для стадиона ЧМ-2018.

Стадион "Ростов Арена"(2017)|Фото: instagram.com/fifaworldcupru/

По словам источника "Известий", сейчас проводятся проверки в отношении заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, курирующего строительную сферу. Источник добавил, что в России готовится масштабная проверка контрактных обязательств подрядчиков и субподрядчиков, которые занимались строительством остальных стадионов чемпионата мира.

Как сообщало Накануне.RU, ранее бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признался в хищениях при строительстве стадиона "Зенит-Арена". Сумма похищенных денежных средств превысила 50 млн руб.

Позже стало известно, что бывший зампредседателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик подозревается в получении взятки при строительстве стадиона.

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СМИ: силовики проверяют замгубернатора Ростовской области из-за хищений при строительстве "Ростов-Арены"

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Теги: Ростов-Арена, строительство, хищения, проверки



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