Директор ХК "Трактор" Сеничев и его зам покинут клуб

Директор хоккейного клуба "Трактор" Иван Сеничев и его заместитель Губарев покинут клуб, об этом сообщил Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Решение принято", - подчеркнул он.

Врио губернатора отметил, что осознает значимость команды для области. По его словам, "Трактор" - это бренд региона.

Куратором клуба определен Борис Видгоф. Он представит предложение по структуре клуба и руководству клуба. Также Текслер подчеркнул, что опора при формировании команды будет делаться на воспитанников клуба.