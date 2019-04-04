Текслер пообещал, что у Челябинска не отберут саммит ШОС

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на своей первой пресс-конференции в этом статусе заверил, что никто не отберет у региона саммиты ШОС и БРИКС-2020 ,передает корреспондент Накануне.RU.

"Я эти разговоры, что саммит перенесут, не понимаю. Никто никуда саммит не перенесет", - заверил он.

"У нас стоят задачи по завершению объектов. Это наша честь - принять этот саммит и провести его на достойном уровне. Мы сможем показать свой регион", - сказал он.

Также Текслер рассказал о планах по строительству конгресс-холла на берегу реки Миасс. Он отметил, что знает, что для Бориса Дубровского это был важный объект, но для бюджета это накладно. По стоимости речь идёт о двух десятках миллиардах рублей. И все финансирование ведется исключительно из областного бюджета.

"На мой взгляд, для бюджета это очень накладно. Это то, что меня беспокоит", - заявил он.

Напомним, что несмотря на амбициозные планы и виртуальные проекты объектов, в реальности в Челябинске имеется несколько разной стадии готовности строек. На центральных улицах Челябинска, включая проспект Ленина и другие, начались работы по обновлению фасадов зданий. Есть какие-то планы по постройке нескольких гостиниц и прочих объектов, но именно что – планы. И на все остается ровно год, в реальности – еще меньше времени, учитывая сезонность строительных работ, время на проведение экспертиз и проведения необходимых конкурсов.



"Таганай-2020" в проекте и в реальности



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