04 Апреля 2019
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Текслер пообещал, что у Челябинска не отберут саммит ШОС

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на своей первой пресс-конференции в этом статусе заверил, что никто не отберет у региона саммиты ШОС и БРИКС-2020 ,передает корреспондент Накануне.RU.
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"Я эти разговоры, что саммит перенесут, не понимаю. Никто никуда саммит не перенесет", - заверил он.

"У нас стоят задачи по завершению объектов. Это наша честь - принять этот саммит и провести его на достойном уровне. Мы сможем показать свой регион", - сказал он.

Также Текслер рассказал о планах по строительству конгресс-холла на берегу реки Миасс. Он отметил, что знает, что для Бориса Дубровского это был важный объект, но для бюджета это накладно. По стоимости речь идёт о двух десятках миллиардах рублей. И все финансирование ведется исключительно из областного бюджета.

"На мой взгляд, для бюджета это очень накладно. Это то, что меня беспокоит", - заявил он.

Напомним, что несмотря на амбициозные планы и виртуальные проекты объектов, в реальности в Челябинске имеется несколько разной стадии готовности строек. На центральных улицах Челябинска, включая проспект Ленина и другие, начались работы по обновлению фасадов зданий. Есть какие-то планы по постройке нескольких гостиниц и прочих объектов, но именно что – планы. И на все остается ровно год, в реальности – еще меньше времени, учитывая сезонность строительных работ, время на проведение экспертиз и проведения необходимых конкурсов.

Таганай-2020, проект(2019)|Фото: taganay2020.ru/

Таганай-2020(2019)|Фото: Накануне.RU
"Таганай-2020" в проекте и в реальности

конгресс-холл, общественно-деловой центр, Челябинск,(2019)|Фото: Накануне.RU

конгресс-холл, общественно-деловой центр, Челябинск, строительство,(2019)|Фото: Накануне.RU
Конгресс-холл на реке Миасс в проекте и в реальности

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Текслер пообещал, что у Челябинска не отберут саммит ШОС

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Теги: саммит шос, алексей текслер



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