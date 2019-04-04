Алексей Текслер пообещал "рано или поздно" внедрить прямые выборы глав и не исключил отмены райсоветов

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил на своей первой пресс-конференции, что является сторонником прямых выборов глав, передает корреспондент Накануне.RU.

"И рано или поздно мы к этому придем", - подчеркнул он.

Также он сообщил, что ознакомился с порядком формирования городской думы и районных советов.

"Это тема меня удивила, я посмотрел плюсы и минусы", - отметил он.

Среди плюсов он назвал близость к народу, среди минусов, что размывается ответственность, а люди не голосуют за депутатов гордумы.

Он отметил, что попросил провести социологию, чтобы узнать, что люди думают об этой реформе.

"Если я увижу, что это практика не даёт результат, мы сможем ставить вопрос, чтобы ее менять. Я думаю после изучения будет принято соответствующее решение", - подчеркнул он.

Отметим, что система назначения глав через конкурсные процедуры внедрена практически во всех муниципалитетах России волевым решением федерального центра. Поэтому усилия Текслера в этом направлении можно считать формальными, а заявления слишком уж оптимистичными. Другое дело - райсоветы, которые внедрены в Челябинске в виде эксперимента и действительно могут быть ликвидированы после выводов о его провале.