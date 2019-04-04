Текслер: Никогда не терял связь с Челябинском

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на своей первой пресс-конференции в этом статусе заявил, что никогда не терял связь с Южным Уралом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я говорил, что никогда не терял связь с Челябинском. Я всегда переживал за то, что происходит в области и городе.Я старался каждый год сюда приезжать, здесь у меня живут родственники. Когда с супругой поженились, первая поездка была сюда.", - сказал он.

Напомним, что назначенный вместо Бориса Дубровского Алексей Текслер провел в Челябинске детство, но большая часть его трудовой биографии не связана с Южным Уралом. Последним место работы было Министерство энергетики РФ.