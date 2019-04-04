04 Апреля 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

В прокуратуре выяснили, почему уральской пенсионерке пришлось выбираться из травмпункта ползком

Прокуратура и Следственный комитет заинтересовались инцидентом в уральском травмпункте, где пациентке пришлось буквально ползком выбираться со второго этажа из-за отсутствия лифта.

Ранее в Сети появилось видео, где пожилая женщина с больной ногой вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице в одном из медицинских учреждений Первоуральска. Сообщалось, что в травмпункте якобы не работает подъемник для маломобильных групп населения.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в данной ситуации могут усматриваться признаки нарушения прав социально незащищенных граждан на качественное медицинское обслуживание. В ведомстве начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Как добавили в следствии, в случае установления достоверности данных, действиям или бездействию сотрудников медучреждения будет дана правовая оценка.

Свою проверку также организовала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, уже установлено, что еще в 2015 году в данной больнице был установлен подъемник для маломобильных групп, в том числе на второй этаж, где находится травмпункт. При этом на первом этаже около данного лифта висит объявление, что нужно обращаться в регистратуру для оказания помощи в пользовании подъемником. Однако, как выяснили сотрудники прокуратуры, на втором этаже никаких объявлений с разъяснением попросту нет.

Как заверили в ведомстве, по итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В прокуратуре выяснили, почему уральской пенсионерке пришлось выбираться из травмпункта ползком

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Теги: травмпункт, Первоуральск, прокуратура, СКР



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