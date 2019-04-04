Бог с ними! Текслер не будет пересматривать скандальные дорожные контракты предшественника

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не планирует пересматривать дорожные контракты. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что уже изучил, что происходит в этой сфере, и не планирует пересматривать контракты.

"Конкурс уже состоялся, сезон начнется в ближайшее время", - заявил он.

Он подчеркнул, что самое главное - это качество ремонтных работ. Текслер уже обратил внимание миндора на этот вопрос.

Также он сообщил, что будет увеличено финансирование дорог в муниципальных образованиях. Кроме то, приоритетом будет освещение дорог.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла решение по антимонопольному делу в отношении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального Миндортранса и АО "Южуралмост". Установлено наличие двух антиконкурентных соглашений, по одному из них участником признан глава региона. Результатом этого сговора стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автодорог на Южном Урале. Так, "Южуралмост", с которым было заключено более 90% соответствующих контрактов, стал монополистом в этой сфере. На этом фоне Борис Дубровский подал в отставку.