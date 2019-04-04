Сын Рогозина покидает ОАК и "Ильюшин"

Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей покидает Объединенную авиастроительную корпорацию, в которой он занимал пост вице-президента. Оставит Рогозин и должность гендиректора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина. Отставку рассмотрит совет директоров ОАК.

По данным неназванного источника ТАСС, решение принято несколько недель назад, возможные преемники пока не раскрываются.

Напомним, в Ил Рогозин пришел в мае 2017 года. Назначение сына чиновника в компанию просили проверить в прокуратуре. Ранее Алексей Рогозин в качестве замдиректора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны курировал корпоративные отношения и реформу холдинга "Гарнизон" в 2016-2017 годах. Ранее он был генеральным директором федерального казенного предприятия "Алексинский химический комбинат", а до этого, с 2009 года по 2012 год - директором по развитию, заместителем генерального директора оружейного завода "Промтехнологии".