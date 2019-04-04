04 Апреля 2019
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Мэрия Екатеринбурга собирается оштрафовать военных за испорченную площадь Советской Армии

В Екатеринбурге на площади Советской Армии гусеничная бронетехника Центрального военного округа (ЦВО) подпортила тротуарную плитку, которой вымощен плац.

Как сообщила Накануне.RU советник главы города Екатерина Кузёмка, сообщение об инциденте поступило сегодня утром, тогда же информация была оперативно передана квартальным и в администрацию Кировского района.

Особую тревогу в мэрии вызывают уже проходящие на ул. Новосибирской репетиции военной техники по подготовке к Параду Победы на площади 1905 года. Очередные тренировки состоится 10, 17 и 24 апреля, причём уже не на Вторчермете, а центральных улицах.

"Оставлять без внимания этот факт нельзя, поэтому не исключаю, что обратимся с претензиями в ЦВО, чтобы было неповадно ездить без резиновых башмаков на железных гусеницах", - сказала Кузёмка.

военная техника, площадь Советской Армии, брусчатка(2019)|Фото: администрация Екатеринбурга

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, на площади Советской Армии сейчас заранее начали готовиться к Дню инноваций, который пройдёт в Екатеринбурге в 5 и 6 апреля. Одна из площадок разместится как раз рядом с окружным Домом офицеров (ОДО).

военная техника, площадь Советской Армии, брусчатка(2019)|Фото: администрация Екатеринбурга

В ЦВО утверждают, что на парадную технику уже установлены резиновые (так зазываемые "асфальтоходные") башмаки для обеспечения сохранности дорожного покрытия. А что касается танка возле ОДО, то военные пообещали Накануне.RU, что немедленно выедут на место и разберутся в ситуации. По их предварительным данным, тротуарная плитка сегодня не пострадала.

военная техника, площадь Советской Армии, брусчатка(2019)|Фото: администрация Екатеринбурга

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Мэрия Екатеринбурга собирается оштрафовать военных за испорченную площадь Советской Армии

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Теги: администрация Екатеринбурга, ЦВО, бронетехника, площадь Советской Армии, Екатерина Кузёмка



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