04 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

"Слово дал - слово забрал". Пинаев отложил встречу с автором петиции за отставку главы

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отложил личную встречу с автором петиции за его отставку неопределённый срок и заявил, что это обращение подписывают вовсе не жители Путинграда. Об этом Накануне.RU рассказал один из активистов Максим Емельянов.

"Сегодня с нами связалась пресс-служба мэра и пояснила, что у господина Пинаева слишком много важных совещаний, и им не до встречи. Глава лично пообещал Емельянову встречу на этой неделе. Просто кинул. Обещание было озвучено на весь город. Просто он его не выполнил. Дальше решать жителям Нижнего Тагила", - добавил он.

Автор петиции также добавил, что Пинаев усомнился, что петицию подписывали жители Нижнего Тагила.

"Я был готов к такому повороту событий. Мэр высказал свое мнение, я дал ответный ход. Не люблю, когда меня за нос начинают таскать. Если я человек слова и дела, то я бы вывернулся, но нашел время, раз обещал, пусть не час, но 30 минут, но нашел", - резюмировал Емельянов.

Напомним, что текст петиции размещен на сайте Change.org. По мнению ее авторов, Пинаев "не справляется со своими должностными обязанностями и город "умирает" на глазах". У создателей петиции есть вопросы по ремонту дорог, реализации программы "Светлый город", "мусорной реформе" и другим темам. А долги Нижнего Тагила составляют порядка 700 млн руб.

Добавим, что петиция адресована не областным или городским властям, а президенту и Правительству России. К настоящему моменту ее подписали более 2 тыс.человек.

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"Слово дал - слово забрал". Пинаев отложил встречу с автором петиции за отставку главы

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Теги: Нижний Тагил, Владислав Пинаев, петиция, мэрия



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