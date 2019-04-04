04 Апреля 2019
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Спорт В России

"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка России

Футболисты "Локомотива" и "Ростова" в Москве сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев отличился Антон Миранчук, еще один мяч Иван Новосельцев отправил в собственные ворота. В составе гостей забивали Роман Еременко и Ивелин Попов с пенальти.

Отметим, что 11-метровый был назначен после использования видеопомощи (VAR). Встреча стала второй в истории российского футбола, в которой применили данную технологию. Впервые VAR использовали в игре "Урала" и "Арсенала", которая состоялся несколькими часами ранее.

Ответные встречи полуфинала Кубка России пройдут 15 мая в Ростове-на-Дону и Туле.

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"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка России

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Теги: Локомотив, Ростов, Кубок России, полуфинал



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