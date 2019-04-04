"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка России

Футболисты "Локомотива" и "Ростова" в Москве сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев отличился Антон Миранчук, еще один мяч Иван Новосельцев отправил в собственные ворота. В составе гостей забивали Роман Еременко и Ивелин Попов с пенальти.

Отметим, что 11-метровый был назначен после использования видеопомощи (VAR). Встреча стала второй в истории российского футбола, в которой применили данную технологию. Впервые VAR использовали в игре "Урала" и "Арсенала", которая состоялся несколькими часами ранее.

Ответные встречи полуфинала Кубка России пройдут 15 мая в Ростове-на-Дону и Туле.