В Нижневартовске осудили лжеминера: сообщил о бомбе в автобусе, чтобы напугать пассажиров

В Нижневартовске осудили 46-летнего местного жителя за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В июле 2017 года пьяный мужчина сел в рейсовый автобус, следующего по маршруту Излучинск-Нижневартовск. Ему захотелось напугать пассажиров, вызвать панику, и потому из хулиганских побуждений он сообщил о заложенной в салоне бомбе. Для проверки его сообщения были задействованы силы всех экстренных служб, однако взрывного устройства в транспортном средстве не оказалось.

"Своими действиями злоумышленник дестабилизировал нормальное функционирование правоохранительных органов и государственных служб города, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях. Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб.", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.