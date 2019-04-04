04 Апреля 2019
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В Нижневартовске осудили лжеминера: сообщил о бомбе в автобусе, чтобы напугать пассажиров

В Нижневартовске осудили 46-летнего местного жителя за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В июле 2017 года пьяный мужчина сел в рейсовый автобус, следующего по маршруту Излучинск-Нижневартовск. Ему захотелось напугать пассажиров, вызвать панику, и потому из хулиганских побуждений он сообщил о заложенной в салоне бомбе. Для проверки его сообщения были задействованы силы всех экстренных служб, однако взрывного устройства в транспортном средстве не оказалось.

"Своими действиями злоумышленник дестабилизировал нормальное функционирование правоохранительных органов и государственных служб города, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях. Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб.", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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В Нижневартовске осудили лжеминера: сообщил о бомбе в автобусе, чтобы напугать пассажиров

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Теги: суд, лжеминер, сообщение о бомбе



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