Шесть лет строгого. В Зауралье экс-полицейский осужден за непредумышленное убийство

Бывшего полицейского из Кургана осудили за умышленное причинение вреда здоровью, от которого потерпевший умер.

В начале июня прошлого года сотрудник полиции в неслужебное время несколько раз ударил мужчину кулаком по голове, от полученных травм потерпевший скончался, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Экс-полицейскому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.