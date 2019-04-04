04 Апреля 2019
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Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет 7 апреля в Москве

В посольстве РФ в Монголии сообщили, что тело российского актера Алексея Булдакова отправили в Россию для похорон.
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Напомним, 68-летний артист скончался во время съемок в Монголии. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Ранее представители российской дипломатической миссии заявляли, что необходимый пакет документов для перевозки тела Булдакова на родину почти готов. Как пишет ПолитЭксперт, прощание с известным актером пройдет 7 апреля в Доме кино в Москве.

На счету Алексея Булдакова множество ролей. Наибольшую популярность ему принесла роль генерала Иволгина в фильмах Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".

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Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет 7 апреля в Москве

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Теги: Булдаков, актер, прощание, Москва



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Ранее 03.04.2019 14:39 Мск На съемках в Монголии скончался известный российский актер Алексей Булдаков

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