Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет 7 апреля в Москве

В посольстве РФ в Монголии сообщили, что тело российского актера Алексея Булдакова отправили в Россию для похорон.

Напомним, 68-летний артист скончался во время съемок в Монголии. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Ранее представители российской дипломатической миссии заявляли, что необходимый пакет документов для перевозки тела Булдакова на родину почти готов. Как пишет ПолитЭксперт, прощание с известным актером пройдет 7 апреля в Доме кино в Москве.

На счету Алексея Булдакова множество ролей. Наибольшую популярность ему принесла роль генерала Иволгина в фильмах Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".